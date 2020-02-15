Asist kralı Edin Visca

Edin Visca fark yaratmaya devam ediyor...

Başakşehir’in yıldızı, Demba Ba’nın golünde pası veren isimdi. Asist krallığında Caner Erkin ile yarışan Visca, bu alanda asist sayısını 10’a çıkardı ve zirveye kuruldu. Maç boyunca oldukça etkili olan Visca, inanılmaz maç istastiğini de 88’e yükseltti. Başarılı kanat, kaçırmadan ligde üst üste 88 maça çıktı. Başarılı futbolcu bu süreçte 27 gol atarken, 38 de asist yaptı. Aynı zamanda başarılı oyuncu, ligde 3 sezondur asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşıyor.