Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı

Gaziantep’in Oğuzeli Belediyesince düzenlenen "10. Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali" kapsamında ilçede başlayan Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda 114 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonanın açılışında bir konuşma yapan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, aba güreşinin Türkiye’nin en eski sporu olduğunu söyledi.

Hopur, "Ata sporumuz olan bu müsabakalara gençlerimizin böyle ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Umut ediyoruz ki bu spora gönül verenlerin sayısı her geçen gün artsın." dedi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla ilçe merkezinde oluşturulan er meydanında Gaziantep, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya ve Antalya’dan gelen 114 sporcu kendi kategorilerinde mücadele edecek.

Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve güreşçi manisinin ardından abalarını giyen sporcular, rakiplerinin sırtını yere getirmeye, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı.

AA