Asım Doğan Dirim: Gelecek biz esporseverlerin

Espor dünyasının ülkemizde önemli temsilcilerinden biri olan Team Aurora’nın sahibi Asım Doğan Dirim FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu. Geride bıraktığımız KMF 2020'deki performanslarını tecrübesizlik olarak değerlendiren Dirim, esporun geleceği ile ilgili olarak da, "Futbol artık gençlere yavaş ve sıkıcı gelmeye başladı. Hızlı tüketecekleri ve her an gol sevinci yaşayabilecekleri bir spor arıyorlar. 90 dakika başında durup 2-3 gol izlemek yeterince eğlenceli değil onlar için. Devir değişiyor, gelecek biz esporseverlerin." ifadelerini kullandı.

İşte Asım Doğan Dirim il gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet:

Şampiyonluk Ligi’nde çeyrek finalde SuperMassive’i eledikten sonra şampiyonluğa uzanan 1907 Fenerbahçe ile karşılaştınız. Final sizce neden olmadı? Bu Kış Mevsimi’ni takım olarak nasıl geçirdiniz? Bir sezon değerlendirmesi rica ediyoruz.

Tamamen tecrübesizlik. Seride 2-1 öndeydik, 4. maç iyi bir draft geçirdik. Fenerbahçe çok riskli ve kazanması çok zor bir erken oyun kompozisyonu kurdu. Oyuncularımız çok tecrübesiz ve heyecanlı oldukları için maçın ilk 10 dakikası yapamamaları gereken ne varsa yaptılar ve Blue çok fazla skor aldı. Sonra o maçı kaybettik ve o an moraller çöktü. 5. maçı seçim yasaklamada kaybetmiştik zaten o moral bozukluğuyla. Bunun değerlendirmesini espor severlere bırakıyorum. Royal'dan sonra en düşük 2. bütçeli takım, yine yarı final ve şampiyonu neredeyse yenmiştik. Finalde rakiplerine neler yaptığını gördünüz Fenerbahçe'nin. Güzel, yorucu bir sezon geçirdik. Takım içi problemlerimiz çok fazlaydı, yorucu bir sezon oldu. Karşılığını tam alamadık diyebilirim kulüp olarak.

'Bu işi profesyonel yapan tek firma Riot Games'

League of Legends espor turnuvaları arasında şu an Türkiye’de hit seviyede. Bunun nedeni sizce tam olarak nedir? Neden genç oyuncuların da tercihi haline gelen bir spor halinde geldi?

Cevabı çok basit; Bu işi profesyonel yapan tek firma Riot Games. Türkiye'de ofisleri var, maçların izlenebileceği bir sahne var. Elle tutulur çok fazla tarafı var. Diğer oyunlara bakıyorsunuz mesela Pubg her yerde turnuvalar var ama ufak para ödülü dışında bir karşılığı yok, elle tutulur bir kitlesi yok, bir merkezi yok bütün paydaşlarını bir araya toplayan. Riot bu konuda sistemi çok güzel kurdu ve bu yüzden Türkiye'de lider ve tek firma espor konusunda.









Bir yönetici olarak espor branşını nasıl değerlendiriyorsunuz? Geleceğin sporu deniliyor genelde ama artık tam anlamıyla Türkiye'de engelleri aştı diyebilir miyiz?

Espor sadece geleceğin sporu falan değil bu konuda anlaşalım bir kere. Espor bugünün ve geleceğin sporu. Bakınız futbol Covid sebebiyle durdurulmuştu fakat sağlıksız bile olsa başlamak durumunda kalıyor her ülkede. İnsanlar risk altında, tedirgin. Espor ise her türlü devam edebiliyor. Bunun önemini şu an anlamıyoruz fakat pandemi bittiğinde yazılan kitaplara konu olacak bu durum. Türkiye espora henüz hak ettiği değeri vermiyor fakat yavaş yavaş farkındalığı artıyor. Migros gibi İş Bankası yenilikçi vizyona sahip markalar şimdiden buranın değerinin farkındalar. Sektör yeteri kadar farkedildiğinde işte o zaman engelleri aştı diyebiliriz. Biraz daha yolumuz var ülkece.

'Risk almayı seviyorum'

Team Aurora’da ne tarz değişimler olacak, hem yeni turnuvalar hem de önümüzdeki Yaz Ligi için?

VFŞL'ye 2 değişiklikle başlıyoruz. Uyum sorunu olabilecek iki transfer yaptık. Yolda duruma bakarak yeni değişiklikler yapabiliriz, zaman gösterecek. Risk almayı seviyorum.

Corona virüs etkisi nedeniyle espor dünyası tüm dünyada büyük bir ivme kazandı. Bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?

Aslında bunu 3. soruda açıkladım ama detaya girmek gerekirse espor her anlamda artık hayatımızın reddedemeyeceğimiz bir parçası. Futbol artık gençlere yavaş ve sıkıcı gelmeye başladı. Hızlı tüketecekleri ve her an gol sevinci yaşayabilecekleri bir spor arıyorlar. 90 dakika başında durup 2-3 gol izlemek yeterince eğlenceli değil onlar için. Devir değişiyor, gelecek biz esporseverlerin.

