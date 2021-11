Asım Cihat Karakaya: Hedefim yurt dışında başarı kazanmak

Dünyada yüz milyonlarca takipçisi olan, son yıllarda oyun sektörüne yön veren League of Legends’ın teke tek turnuvası Red Bull Solo Q, 2021 yılında da Türkiye’nin en iyi düellocusunu bulmak ve oyunun dengesini değiştiren anın heyecanını yakalamak için start aldı. 1 Ekim tarihinde kayıtların açılmasıyla başlayan Red Bull Solo Q heyecanı, 8 Kasım Pazartesi günü Play Off turunun tamamlanmasıyla zirveye ulaştı. Red Bull Solo Q’de profesyonel oyuncuların sahne aldığı “Vadi’nin Ustaları” turnuvasında ise, League of Legends’ın en iyi isimleri karşı karşıya geliyor. 2020 yılında “Vadi’nin Ustaları” turnuvasında şampiyonluğa ulaşan ve espor kariyerinde birçok başarıya imza atan Asım Cihat ‘fabFabulous’ Karakaya, profesyonel oyunculuk kariyerinden, espor sektörünün gelişimine merak edilen soruları cevapladı.

Çok başarılı bir kariyere sahip olduğunu biliyoruz. Okuyucularımız için kendinden biraz bahseder misin? "fabFabulous" nasıl buralara geldi?

Başlarda liseye giderken normal oyunumu oynayan biriydim. Daha sonra bir takıma davet edildim ve içimden ‘neden olmasın?’ dedim. Riot Games’in ilk turnuvası vardı. Elemelerde zorlandık ama ana turnuvaya kalmayı başarmıştık. Devamında da turnuvayı kazandık ve zaten çok sevdiğim bir oyunda iyi olduğumu gördüm. Bu işi başlarda okulumu aksatmayacak şekilde hobi olarak yapmaya başladım. Zamanla espor sektörü büyüye büyüye ben de takımlarda oynaya oynaya buralara kadar geldik.

Esporcu olacağını söylediğinde ailenden nasıl bir geri dönüş aldın?

İlk başlarda bir tık zordu benim için. Ancak onlarla oturup konuşup, istediğimin bu olduğundan bahsettim. Şükürler olsun ki çok anlayışlı ve bana güvenen bir ailem vardı. Bu sebepten çok problem olmadı.

Kariyerinde birçok şampiyonluğa imza attın sıradaki hedefin nedir?

Benim en çok istediğim şey yurt dışında ülkemize bir başarı getirmekti. Hala da isteğim, hedefim bu.

Birçok genç, profesyonel bir oyuncu olmanın hayalini kuruyor. Red Bull Solo Q’de de amatör oyuncular şampiyon olmak için mücadele ediyor. Profesyonel bir esporcu olmak isteyen gençlere ve amatör oyunculara ne tavsiye verirsin?

Bence genel olarak en önemli şey çalışma şekli. Çok çalışarak değil, güzel çalışarak ve bol bol araştırarak kendilerini geliştirmelerini öneririm. Bir şampiyon üzerine değil genel olarak oyun bilgilerini geliştirmelerini, oynadıkları maçlardan sonra maçlarını izleyip hatalarını değerlendirmelerini öneririm. Profesyonel oyuncuların maçlarını izleyip ‘bu oyuncu burada neden, niçin bunu yaptı?’ diye düşünüp kendilerini geliştirebilirler.

Red Bull Solo Q’de geçen sene olduğu gibi bu sene de ‘Vadi’nin Ustaları’ turnuvasında mücadele ediyorsun. Bu sene de şampiyonluk gelecek mi?

Elimden geleni yapacağım ama biraz da eğlence katalım ki rakiplerimizin de bir şansı olsun.

Red Bull, Türkiye’de ve dünyada birçok gaming organizasyonuna imza atıyor. Bu durum gaming sektörünün gelişmesinde nasıl bir etken sence?

Yapılan organizasyonlar kendini kanıtlamak isteyen oyunculara çok güzel bir şans yaratıyor ve bu süper bir şey bence. Ne kadar çok insana ulaşılırsa ne kadar güzel ve çok organizasyon yapılırsa oyun sektörü daha da gelişir. Umarım hep devam eder Red Bull’un böyle güzel organizasyonları.