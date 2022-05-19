Aşil tendonu kopması nedir? Ne kadar sürede iyileşir?

Aşil tendonu baldır kasları olarak adlandırdığımız gastrocnemius ve soleus kaslarını kemiğe bağlayan güçlü bir tendondur. İnsan vücudunda en büyük tendondur aynı zamanda aşil tendonu. Lifli bağ doku olan bu tendon güçlü gerilmelere ve zorlanmalara dayanıklı güçlü bir yapıdır. Tendon aşırı zorlanma ve gerilime uğraması sonucu veya aşırı tekrarlayıcı aktiviteler sonucunda zarar görüp kopabilir, bu da kişilerin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Tüm ayak ve ayak bileği hareketleri, yürüme fonksiyonunun ayrılmaz bir parçası olan aşil tendonu tarafından kontrol edilir.

Aşil tendonu neden kopar?

Aşil tendonu kopması genellikle sporcularda, aktif spor yapan kişilerde, ağır işte çalışan kişilerde, futbolcularda veya basketbolcularda sıklıkla görülmektedir. Aşil tendonu kopan kişiler parmak ucunda yükselme hareketi yapamaz ve kişi yanıcı bir ağrı hisseder. Aşil tendonu kopmasının başlıca sebeplerini sıralayacak olursak;

-Isınmadan egzersiz yapmak

-Ani hareket etmek

-Yaşlanma

-Çukura adım atma gibi nedenlerden kaynaklı olmaktadır.

Aşil tendonunun yaralanması ya da kopması sonucunda zihinde karışıklık ya da probleminde tedavi edilmemesi üzerine hastanın ölebileceği Hipokrat tarafından belirtilmiştir.

Hangi tedavi yöntemleri uygulanır?

İlk etapta uzman tarafından teşhis konulur ve gereken tedavi yöntemi uygulanır tedavi programı kişiye özel ayarlanmakla beraber genel olarak konservatif tedavi veya cerrahi tedavi olarak uzman kişi tarafından belirlenir. Özellikle genç sporcularda cerrahi müdahale uygulanabilmektedir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon kısmında uygulanacak yöntemler ise;

Aşil, gastrosoleus ve hamstring germe

Yük aktarımı

Denge ve propriyosepsiyon

Su içi egzersizleri uygulanmaktadır.

Aşil tendonu kopması ne kadar sürede iyileşir?

Bir çok yaralanmada olduğu gibi tedavi süreci kişinin yaşı, işi, beslenme ve hareket durumu gibi farklılıklar göstermektedir. Ortalama her yara iyileşmesinde en az 6 ay gibi bir süre geçmesi gerekir. Genç ve sporcu kişilerde tendonun iyileşmesi için operasyon gerekebilirken ileri yaş kişilerde konservatif yöntemler gerekebiliyor. Fizyoterapist Necdet Döner, tendon kopması iyileştikten sonra mutlaka fizyoterapist gözetiminde egzersiz programı oluşturulup baldır kaslarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.