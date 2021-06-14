Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı açıklaması geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı. Bakan Koca aşılamada bir ilkin de yaşandığını belirterek, “Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz: Bir günde 750.000 doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk!” mesajını paylaşmıştı. Bu açıklamadan saatler sonra da yeni bir paylaşımda bulunan Koca, “Az önce 750.001'inci doz aşıyı yaptık” ifadelerini kullandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından 'Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? e-devlet MHRS aşı randevusu nasıl alınır?' sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? e-devlet MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu alacak olan kişiler kendilerine sunulan Biontech ve Sinovac seçeneklerinden birilerini tercih edebiliyorlar. Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra “enabız.gov.tr” adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada “aşı randevusu alma” işlemini işaretleyin. Bunun ardından size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

COVID-19 aşısı nasıl uygulanıyor?

Covid-19 aşılama süreci sağlık personelinin aşılanması ile başladı, belirlenen öncelik gruplarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşının stok ve soğuk zincir aşamalarından, vatandaşın öncelikli grup bilgisi ve randevusuna, hekimin aşıyı kaydetmesine ve ikinci doz randevusunu vermesine kadarki tüm süreci elektronik ortamda yürütüyor.

Öncelikle vatandaşların Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için iki yol var. Vatandaşlar, e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunusorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebiliyor. İkinci yol ise, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atmak. Gelen mesajla vatandaşlar aşı grubunda olup olmadığını öğrenebiliyor. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız’dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor.

Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS’ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

“AŞILA” ile Önce Kayıt, Sonra Aşı

Vatandaş, randevusu ile hekime gittiğinde hekimler “AŞILA” mobil uygulamasını kullanarak, vatandaşın T.C. Kimlik numarası, randevu barkodu, randevu numarası ya da randevu listesi içerisinden kişi bilgilerine erişip sorgulama yapabiliyor. Böylelikle sorgulanan kişiye ait bilgiler görüntüleniyor. Ardından

uygulayacağı aşının QR kodunu uygulama üzerinden okutarak, hem aşıya ait bilgileri kaydediyor, hem de aşının uygunluğunu kontrol ediyor. Hekim QR kodu okuttuğunda aşının saklama koşulları, soğuk zincir doğrulaması Aşı Takip Sistemi üzerinden sorgulanıyor, uygunsa aşı yapılıyor, değilse işlem iptal ediliyor.

Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki “Elektronik Aşı Kartı”na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor.

Bundan sonraki aşamada, vatandaş dilerse hekim, “AŞILA” uygulaması üzerinden 2. doz aşı randevusunu verebiliyor. Hekimler, 2.doz için belirlenen tarih aralığından uygun zaman dilimine göre 2.doz aşı randevusunu oluşturabiliyor. Aşı türüne göre ilk dozdan itibaren o aşı için belirlenen süre geçene kadar randevu verilmesi engelleniyor. Randevu oluşturulduğunda bu randevu bilgisi de yine kısa mesaj ile vatandaşa gönderiliyor ve e-Nabız hesabında yer alıyor.

2. dozun uygulanması ile aşılama tamamlandığında vatandaşlar, her iki aşısının bilgisini e-Nabız hesabı ve Hayat Eve Sığar’dan görüntüleyebiliyor. Ayrıca aşı kartını hem İngilizce hem Türkçe olarak PDF halinde indirip karekodu okutarak belge doğrulaması yapabiliyor.

BioNTech aşısı ikinci doz kaç gün sonra olunmalı?

Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor. Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün.