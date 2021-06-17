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Ashley Young Aston Villa'ya döndü

Inter forması altında Serie A şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki Ashley Young, Premier Lig'e döndü. Deneyimli oyuncu, 2011 yılında ayrıldığı Aston Villa'ya 10 yıl sonra imza attı

17 Haziran 2021, Perşembe 21:39 Son Güncelleme:
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Ashley Young Aston Villa'ya döndü

Ashley Young, geçen sezon transfer olduğu Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşamıştı. 9 Temmuz 1985 doğumlu Ashley Young, İtalya kariyerini sonlandırdı ve Premier Lig'e döndü.

10 yıl sonra Aston Villa'ya döndü

Deneyimli oyuncu, 2011 yılında ayrıldığı Aston Villa'ya 10 yıl sonra imza attı. Ashley Young, 2006-2011 arasında Aston Villa forması giymiş ardından Manchster United'a transfer olmuştu. Young, Manchester United ile Premier Lig, FA cup, Lig Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı

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