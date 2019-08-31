Ashleigh Barty ve Serena Williams, dördüncü turda

ABD’nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında bu yılın Fransa Açık şampiyonu Barty, üçüncü turda Yunan Maria Sakkari ile karşılaştı.

Klasmanın 29 numarası Sakkari’yi 7-5 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup eden Barty, tur atlayan taraf oldu.

Kariyerinde 6 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 8 numaralı seribaşı Serena Williams, dünya klasmanında 44. sırada yer alan Çek Karolina Muchova’yı 6-3 ve 6-2’lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori ise turnuvaya üçüncü turda veda etti. Japon tenisçi, klasmanın 38 numarası Avustralyalı Alex de Minaur’a 6-2, 6-4, 2-6 ve 6-3’lük setlerle 3-1 mağlup oldu.