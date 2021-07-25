Teniste kadınlarda tekler 1 numarada bulunan Avustralyalı Ashleigh Barty, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda İspanyol rakibine ilk turda sürpriz bir şekilde yenilerek elendi.

Barty, Ariake Tennis Centre’da dünya sıralamasının 48. sırasında bulunan İspanyol Sara Sorribes Tormo ile karşı karşıya geldi. 1 saat 34 dakika süren maçta rakibine 6-4 ve 6-3’lük setlerle mağlup olan Barty, oyunlara erken veda etti.

Andy Murray teklerde oynamayacak

Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Tokyo Olimpiyatları’nda sakatlığı nedeniyle tek erkeklerden çekildiğini duyurdu.

Murray, organizasyonda yoluna çiftlerde devam edecek.

TOKYO (AA)