Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Net ve brüt asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları Aralık ayının gelmesiyle merak konusu oldu. Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği 2022 asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün gerçekleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı açıklamada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi. Bakan Bilgin, çalışmaları 4 oturumla tamamlamayı öngördüklerini bildirdi.

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Net ve brüt asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret toplantısı 1 Aralık Çarşamba günü yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret belirlenecek" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Bakan Bilgin, asgari ücret ile yaptıkları araştırmayı da paylaşarak, şunları söyledi:

"Yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2 bin 500 işçi ile görüşülmüştür. İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapılmıştır. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların yüzde 34'ü 'yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna, '3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında' cevabını vererek en yüksek oranı oluşturmuştur. Bu rakamı yüzde 19,3 ile '3 bin 251 lira ile 3 bin 500 lira arasında olmalı' diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de '3 bin 751 ile 4 bin lira arasında olmalı' diyenler izlemiştir. 'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'evet' yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise 'hayır' yanıtını vermiştir."

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İlk defa oluyor. Hem işverenlerimiz, hükümetimiz ve biz çalışanlar ilk defa ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. Enflasyonun üzerinde bir artış olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor" sözlerini kullandı.

Toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise Türk-İş temsil etti. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını da Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçilerimizin satın alma gücünü yükseltmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı akşamı katıldığı TV programında asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Asgari ücret konusunda 2002 yılından bu yana önemli kazanımlar elde edildi. 2002 sonunda net asgari ücret 184 lira iken, 2021 yılında bu tutarı 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 15,3 kat arttı. Asgari ücretin reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün arttığının da göstergesidir. Asgari ücrette 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. İşçilerimizin satın alma gücünü yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Şu anki asgari ücret: net 2 bin 825 lira 90 kuruş

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.