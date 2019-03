Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Başkanı Gülkız Tulay şampiyonanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, kadınların satrançtaki varlığını artırabilmek için çalıştıklarına dikkat çekerek, “Federasyonumuzun ilk kadın başkanı olarak, bu görevi üstlendiğim andan beri satranç sporunda çok başarılı sonuçlara ulaştık ve elbette bu başarı rakamlara da yansıdı. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz proje ve etkinliklerle satranç sporunda kadınların sayısını arttırdık. 2012 yılında 45 bin olan lisanslı kadın sporcu sayısı bugün 300 binleri aştı” dedi.

“SATRANÇTA DA KADINLARIN YANINDA ARZUM VAR”

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu CEO’su Mete Zadil törende yaptığı konuşmada tüm sporcuları tebrik etti. Zadil’in mesajları şöyle:

“11 yıldır ara vermeden üstlendiğimiz Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğumuzla 'Satrançta da kadınların yanında Arzum var' diyoruz. Sporcu sayılarımızdaki rekor artışla görüyoruz ki; desteklerimizle her geçen gün satranca olan ilgi artıyor ve biz de amacımıza ulaşıyoruz. Türkiye’de şu anda sadece 3 tane federasyon başkanı kadın.Satranç Gülkız Hanım liderliğinde bu şanslı federasyonlardan biri.Çok daha fazla kadın federasyon başkanı görmek istiyoruz! Gülkız Hanım liderliğinde Türkiye Satranç Federasyonu'nun bir hayali var; ‘Dünya şampiyonu çıkarmak’. Arzum olarak biz de bu hayalin arkasında duruyoruz ve onlara desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

“HEDEFİMİZ, KADIN DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKARMAK”

“Kadın isterse, dünyayı değiştirir. Yeter ki istesin. Biz daha fazla kızımız bu spora ilgi duysun, bu ülkenin güzel geleceğine katkı sağlasın istiyoruz” diyen Tulay şöyle devam etti:

“Federasyon olarak çok özel projeler ürettik, satrancı ülke geneline yayılan proje ve etkinliklerle milyonlarca kadınımız ve çocuğumuz ile tanıştırdık. Kadın sporcularımız ile birlikte olduğumuz her turnuva, her faaliyet bizler için son derece anlamlı ve unutulmaz oldu.Tıpkı bu şampiyonamızda olduğu gibi… Her alanda olduğu gibi kadın satranç sporcuları da farkını ortaya koyuyor. Milli sporcumuz Betül Cemre tam 13’üncü kez şampiyonluğu yaşadı, bu heyecanı yaşadı. Kendisi başarılı bir avukat olması yanısıra hayatından hiçbir zaman satrancı çıkarmadı. Bunun faydasını gördü. İşte böyle güçlü ve akıllı kadınlarımız sayesinde daha çok zaferler göreceğiz. Biz kadınız ve aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum. 2009 yılından beri Kadınlar Şampiyonası’nda sponsorluğumuzu üstlenen ve bize yol arkadaşlığı eden Arzum’a da teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz belli. Bir kadın dünya şampiyonu çıkaracağız!”

“13’ÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON OLARAK KENDİ REKORUMU KIRDIM”

Türkiye şampiyonu olan WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, şampiyonluğu ile rekora imza attığını belirterek şu sözleri dile getirdi:

“Ben Türkiye Kadınlar Şampiyonası’nda 13’üncü kez şampiyon olarak kendi rekorumu kırdım. Tabiki böyle bir rekora imza atmak, şampiyonluğu elde etmek benim için önemliydi. Satranç ile bir kadın olarak erkek rakiplerimle de mücadele ediyorum. Satranç sporunda böyle bir eşitlik var. Küçük kızlarımızı erken yaşlarda satranç ile tanıştırmalıyız. Kadın erkek eşit olarak aynı anda bir spor branşı ile ilgilenebiliyorsunuz şartlarınız eşit. Her yönü ile satranç diğer spor dallarından daha özel bir branş. Biz, istersek her şeyi başarırız. Bu şampiyonluk, azmin ve inancın sonucu.”

İLK 10’A GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından şampiyonada ilk on dereceyi elde eden WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WFM Sıla Çağlar, WFM Esma Doğa Duran, WCM Defne Sade, WGM Kübra Öztürk, Uktenur Çatal, Hafize Demirtaş, Buse Naz Koçyiğit, Gülce Nehir Kara ve Selin Nesanır’a ödülleri takdim edildi.