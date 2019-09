ARTVİN,(DHA) - Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden fanatik Artvin Hopaspor'lu 11 yaşındaki Osman Can Topal’ı, ilçe halkı ve Hopaspor taraftarı unutmadı. Artvin Hopaspor yönetimi, Yomraspor ile sahasında oynadığı sezonun açılış karşılaşmasında müsabakanın gelirleri Topal’ın ailesine bağışladı.

Hopa ilçesinde, osteoporoz (kemik erimesi) hastalığına yakalanan Osman Can Topal (11) geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Kendisi için özel olan ve geçen yıl 3’üncü Lig’de oynayan Artvin Hopaspor futbol takımını şampiyon görmeyi hayal eden Osman Can Topal, bu hayaline kavuşamadan geçtiğimiz günlerde vefat etti. Artvin Hopaspor yönetimi de Yomraspor ile sahasında oynadığı sezonun açılış karşılaşmasında müsabakanın gelirleri Osman Can Topal’ın ailesine bağışladı. Artvin Hopasporlu futbolcular da ‘Kendi küçük yüreği büyük Osman Can Topal mekanın cennet olsun’ pankartıyla sahaya çıkarken, taraflar da türbinden ‘Bir çocuk gördüm uzaklardan şampiyonluk bekleyen’ pankartı açarak Osman Can Topal’ı unutmadı.

ENGELLİ RAMPASI YAPILDIĞI GÜN VEFAT ETİ

Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Murat Özçep, Osman Can Topal’ın ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Osman Can Topal kardeşimizi spor camiası olarak çok seviyoruz. Bizim maçlarımızı takip ederdi. Çok iyi bir taraftarımızdı. Sahamızda oynadığımız hiçbir maçı kaçırmazdı. Osman kardeşimiz rahatsızlığından dolayı maçlarımıza tekerlekli sandalye ile gelirdi. Hasta olduğu halde maçlarımıza gelirdi. Maçı tel örgülerin arkasından izlemek durumunda kalıyordu. Biz bu durumdan rahatsız oluyorduk. Yeni sezon öncesinde Osman kardeşimizin maçları daha rahat ve güzel bir yerden izlemesi için engelli rampası yapıp maçları şeref türbininden izlemesini karar aldık. Bu kararı almamızda yönetim kurulu üyesi olan Osman Demirci arkadaşımız çok etkili oldu. Osman Demirci geçtiğimiz günlerde vefat eden Osman Can Topal’ı rüyasında görmüş. Bunun üzerine statta engelli rampası yapmaya karar vermiş. Rüyayı görür görmez sabah ilk iş olarak statta engelli rampa yapmak için gerekli çalışmaları yaparak hazır hale getirdi. Maalesef engelli rampasının yapıldığı gün çok sevdiğimiz Osman Can Topal vefat etti. Yeni sezon açılış maçı olan Artvin Hopaspor- Yomraspor maçını engelli rampasınındın çıkıp şeref türbinden izleyemedi. Maalesef bu nasip olmadı. Çok üzüntülüyüz, acımız büyük. Hopa halkı ve spor camiası olarak vefatından dolayı çok üzüldük. Kendisine rabbimden rahmet acılı ailesine ve taraftarlarımıza baş sağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Hafta sonu oynadığımız Artvin Hopaspor- Yomraspor maçının gelirini Osman Can Topal’ın ailesine bağışladık. Osman Can Topla kardeşimiz Hopa halkının yüreğinde yaşayacak. Yüreği küçük ama kendisi büyük bir taraftarımızdı. Kardeşimizi unutmayacağız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI