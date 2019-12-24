Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina, 9 Aralık'ta ülkeleri Ekvator'da yaşadığı evlerinin ikinci katından dengesini kaybedip aşağıya düştü. Çevredekilerin yardımıyla bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Darius, yoğum bakım servisine alındı. Mina, Beşiktaş maçı öncesi yaşanan bu olayın takım arkadaşlarını olumsuz etkilememesi için duyurulmasını istememişti.

Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen ve sarı siyahlı takımın kadrosunda yer alan Mina, maçtan hemen sonra ülkesi Ekvador'a gitmişti. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Darius Mina'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, savunma oyuncusu Arturo Mina'nın yarın yapılacak antrenmanda ülkesi Ekvador'dan Türkiye'ye ne zaman geleceği açıklanacak.

Yeni Malatyaspor'dan Darius Mina ile ilgili açıklama yapıldı

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, 9 Aralık’ta Ekvador’da bulunan evlerinin ikinci katından düşen ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Darius Mina ile ilgili açıklama yapıldı.

"Darius Mina’dan güzel haber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Arturo Mina’nın yüksekten düşme sonucu şuuru kapalı halde hastaneye kaldırılan oğlu Darius, komadan çıktı. Baba Mina, oğlu minik Darius’un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığını ve durumunun hızla iyiye gittiğini paylaştı." ifadeleri kullanıldı.