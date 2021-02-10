Süper Lig'de Afrikalı pek çok futbolcu vardır. O futbolculardan biri olan Arturo Mina Süper Lig'de uzun yıllardan beridir forma giyen yabancı futbolcular arasındadır. Arturo Mina genellikle Anadolu kulüplerinde ağırlıklı olmak üzere forma giymektedir. Defans pozisyonunda forma giyen Arturo Mina, uzun boylu bir stoperdir. Yaklaşık 4 senedir Süper Lig'de forma giyen Arturo Mina stoper mevkisinin vazgeçilmez oyuncularından biridir. Arturo Mina 1.88 metre boya sahiptir. Profesyonel kariyerine ilk olarak 2010 yılında başlamıştır. Arturo Mina Süper Lig'de ki uzun boylu stoperlerden birisidir. Ayrıca kendi ülkesinde de milli takımında forma giymektedir. Milli takımının stoper mevkisinde forma giymektedir. Arturo Mina 28 numaralı formayı terletmektedir. Tam adı ise Arturo Rafael Mine Meza'dır. Sağ ayaklı bir stoperdir. Kariyeri boyunca toplam 2.83 milyon euro bonservis bedeli ödenmiştir.

Arturo Mina nereli?

Arturo Mina, Ekvador doğumludur. Ekvadorlu futbolcudur.

Arturo Mina kaç yaşında?

1990 doğumlu olan Arturo Mina 2021 yılı itibari ile 31 yaşındadır.

Arturo Mina Süper Lig'de hangi takımda oynadı?

Arturo Mina Süper Lig kariyerinde iki takımda forma giymiştir. İlk olarak 2017 yılında Yeni Malatyaspor forması giyen Arturo Mina daha sonra 2020 yılından itibaren Erzurumspor forması giymektedir.

Türkiye'ye Hangi Takımda Geldi?

Arturo Mina Türkiye'ye Arjantin takımlarından olan River Plate'den gelmiştir.

2021'de Hangi Takımda Oynuyor?

2021 yılı itibari ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giymektedir.

Arturo Mina'nın maaşı ne kadar?

Arturo Mina'nın yıllık maaşı 200 bin Euro’dur.

Arturo Mina kimdir?

8 Ekim 1990 yılında Ekvador'un Rio Verde şehrinde dünyaya gelen Arturo Mina, futbola da doğduğu şehirde başlamıştır. 16 yaşında Club Deportivo Puyo takımı ile altyapı kariyerine başlayan Arturo Mina 2006 - 2008 yılları arasında bu kulüpte top oynamıştır. Daha sonra 2008 - 2010 yılları arasında da SDMUnicipal takımı ile altyapı kariyerine devam etmiştir. Arturo Mina ilk profesyonel hayatına 2010 yılında başlamış ve UTE takımı ile 35 resmi karşılaşmaya çıkmıştır. 35 resmi karşılaşmada 2 gol kaydeden Arturo Mina 2011 yılında Ekvador takımlarından olan Macara takımı ile anlaşmıştır.

Arturo Mina Macara ile 2011 - 2013 yılları arasında 35 maça çıkmış ve stoper mevkiinde en istikrarlı futbolcular arasına girmeyi başarmıştır. 2013 yılında Ekvador'un bir diğer takımı olan Independiente takımı ile forma giyen Arturo Mina 67 maça çıkmıştır. 67 maçta 5 gol kaydetmeyi başaran başarılı stoper oyuncusu 3 yıl bu takımda futbol hayatına devam etmiştir. Arturo Mina 2016 yılında Arjantin'in en iyi takımlarından olan River Plate takımının dikkatini çekmiş ve 2016 - 2017 yılları arasında River Plate forması giymiştir. River Plate'in stoper ihtiyacını karşılayan Arturo Mina 12 resmi karşılaşmada forma şansı bulabilmiştir. Fakat bu takımda bekleneni veremeyen Arturo Mina'nın kariyerinde en çok forma şansı bulduğu takımlardan olan Yeni Malatyaspor ile anlaşmıştır.

Yeni Malatyaspor ile 2017 yılında bonservisi ile birlikte transfer olmuş Arturo Mina, 54 resmi karşılaşmada forma giymiştir. Süper Lig'in en istikrarlı yabancı futbolcularından olarak gösterilen Arturo Mina bu karşılaşmalarda da 4 gol kaydetmeyi başarmıştır. Kariyeri boyunca 200'ü aşkın resmi karşılaşmada forma giymiş Arturo Mina 2020 yılı itibari ile Süper Lig'e yeni çıkmış takımlardan olan Erzurumspor ile anlaşmıştır. Erzurumspor'un birincil stoperi olarak görev yapan Arturo Mina 28 numaralı formayı terletmektedir. 2021 yılı itibari ile Arturo Mina'nın 400 bin euro bonservis bedeli değeri bulunmaktadır. Erzurumspor ile sözleşmesi 2022 yılına kadar bulunmaktadır.

Yeni Malatyaspor'da futbol hayatına devam ederken talihsiz bir olay yaşamıştır. Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina bulunduğu binanın 2. katından düşmüştür. Bunun sonucunda oğlu hastaneye kaldırılmıştır. Darius Mina belirli bir süre komada kaldıktan sonra 3 hafta sonra komadan çıkmıştır. Oğlu büyük bir hayati tehlike atlatmıştır. Bu olay Mina'nın kariyeri boyuna en üzücü olaylarından bir tanesidir.

Arturo Mina'nin Milli Takım Kariyeri

Milli takım kariyeri ilk olarak 2014 yılında başlamıştır. Arturo Mina 2014 yılında ülkesinde Ekvador milli takım forması giymiştir. Ekvador milli takımı ile 22 maçta 1 gol atmıştır. Şuan da ise Ekvador milli takımında yedek stoper olarak görev yapmaktadır. 7 senedir Ekvador milli takımı futbolcusudur.