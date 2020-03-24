Arturo Mina: Erteleme kararı devam etmeli

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Mina, ''Biz iyiyiz. Ailem ve sevdiklerim iyi. Dünya üzerindeki herkes çok ciddi bir problemle karşı karşıya. Ben dışarıda çok fazla insan görmüyorum. İnsanlar dışarıda değil. Malatya'da insanlar evlerde. Bir vaka olduğuna dair bir şey duymadım'' dedi.

'Antrenmanlara ne zaman başlarız bilemiyorum'

"Şu anda ne zaman antrenmanlara başlayacağız bilmiyorum. Bu konuda kulüp yöneticilerimiz bir değerlendirme yapıp karar verecektir ancak şu ana kadar bize gelmiş bir şey yok."

'Erteleme kararı devam etmeli!'

"Şu anda biz oynayamayız bunu biliyorum. Erteleme kararı çok normal ve bu karar devam etmeli. Bu durum sonrasında ne olur bilmiyorum. Bu konu üzerine yetkililer karar verecek. Türkiye'de vaka sayısı daha az. Çok fazla maçımız kalmadı ancak bu maçlar oynanabilir mi bilmiyorum. Şu anda kimse oynamak istemiyor ancak devam edilsin veya maçlar iptal edilsin diyemem."

'Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın sağlıklarına kavuşmasını diliyorum'

"Fatih Terim'in ve Abdurrahim Albayrak'ın sağlıklarına ulaşmasını temenni ediyorum. Herkesin onlara destek oldunu görüyorum ve ben de onlara destek oluyorum. Herkes onların arkasında ve bu büyük bir güç. Umarım en kısa sürede rehabilitasyon sürecini atlatıp sağlıklarına kavuşurlar."