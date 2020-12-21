Artistik cimnastikte 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz!

Artistik cimnastikte Erkek Milliler'in madalya serisini Kadın Millilerimiz adeta bize bir milat yaşatarak sürdürdü... Takım halinde ilk kez finale kalma başarısı gösteren kızlarımız, bireysel aletlerde de tarihi bir kapanış yaptı. Gençlerde önce Derin Tanrıyaşükür asimetrik bar aletinde Avrupa 3.'sü oldu, gençlerdeki ilk madalyayı kazanan isim oldu Türk cimnastiğinin ilkleri başaran ismi; Göksu Üçtaş Şanlı yine kariyerine yakışanı yaptı. Yer aletinde Avrupa 2.'si oldu, tarihe geçti.

İtiraz gelince şampiyonluk gitti

Yer aletinde altın madalya çekişmesi büyük oldu. İlk çıkan isim; Göksu Üçtaş Şanlı oldu. Hatasız bir performans ortaya koyan milli sporcu rakipleri arasında en yüksek teknik puanı (8.300) aldı ve son sporcu çıkana kadar da zirvedeki yerini korudu. Olimpiyat 3.'sü Rumen Larisa Andreea Iordache en son çıkan isimdi ve serisi sonrası açıklanan puanlarla Göksu Üçtaş Şanlı şampiyondu. Ancak Romanya başlangıç puanına itiraz etti ve 5.2 olan zorluk derecesi 5.6'ya yükselince, maalesef Türkiye gümüşte kaldı. Ancak madalyanın rengi ne olursa olsun büyük gurur yaşattı.

Avrupa Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımımız'ın takım halinde elde ettiği ilk kürsü başarısı ve bireyselde gelen madalyalar gerçekten bizim için büyük bir gururdu. Ancak Kadın Milli Takımımız'ın gösterdiği performans ve sonucunda gelen tarihi madalyalar o kadar kıymetli ki, belki de bir başlangıcın kapısını araladı!..

Takım halinde ilk final

Şampiyonalarda daha önce hiç takım kategorisinde yer almayan Kadın Milli Takımımız, Mersin'de hem büyükler hem de gençler kategorisinde takım halinde boy gösterdi.

Büyükler kadromuzda; olimpiyata giden ilk cimnastikçi olan tecrübeli isim Göksu Üçtaş Şanlı (30) önderliğinde, yaşları 16 olan Cemre Kendirci, Bilge Tarhan, Ece Yağmur Yavuz, Dilara Yurtdaş vardı.

Gençler kadromuzda; Beyza Özen, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Kardelen Paryaz ve Derin Tanrıyaşükür yer aldı.

Kadın cimnastikte büyüklerde takım halinde ilk kez finale kalma başarısı gösteren Türkiye Avrupa 4.'lüğü elde etti. Gençlerde de eleme puanları sıralamayı belirledi, onlar da Avrupa 4.'süydü.

Gençlerde ilk madalya

Bir de bireysel finaller vardı. Büyüklerde 3, gençlerde de 4 olmak üzere 7 finalde madalya aradık. İşte o 7 finalden 2'si tarihe geçen kürsü başarısıyla sonuçlandı. Şampiyonada dün açılışı gençler yaptı. Asimetrik barda Derin Tanrıyaşükür bronz madalya elde ederek, gençlerde tarihteki ilk madalyamızı bizlere kazandırdı. Tabii diğer 3 gençler finalinde kaçan madalyalar oldu. Atlama masasında Beyza Öncü 4.'lükte kaldı hem de minik puan farklarıyla kürsüyü kaçırdı.

Büyüklerde ilk madalya

Ve tabii ki kapanışı, 'as solist' yaptı; Göksu Üçtaş Şanlı. Türk cimnastik tarihinin en başarılı kadın sporcusu yine kariyerine yakışır bir ilki başardı. 30 yaşındaki tecrübeli isim, iddialı olduğu yer aleti finalinde hatasız bir performans sergiledi. Rakipleri arasında en yüksek teknik puanı (8.300) alan Göksu Üçtaş Şanlı 13.100 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu ve kadın cimnastikte Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk madalyayı kazanan sporcu unvanını aldı.

Türk cimnastiğinin en başarılısı

Göksu Üçtaş Şanlı, olimpiyata giden ilk cimnastikçimizdi, 2012 Londra'da bizi temsil etmişti. Olimpiyatın ardından 4 yıl cimnastiğe ara verdi, daha sonra anne oldu ve sakatlık yaşadı. Ama geri dönüşü muhteşemdi; 2016 Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan ilk kadın cimnastikçi oldu. Ve en önemlisi genç sporcular için hem abla hem kaptan hem de çok iyi bir örnek teşkil etmesi de çabası...

Kadınlar için bir başlangıç...

Evet... Türkiye toplam 10 madalya (2 altın, 3 gümüş, 5 bronz) elde etti. Ancak bu şampiyonayı sadece madalya sayısı ve ilklerin yaşandığı bir şampiyona olarak sınırlandırmamak gerekiyor. Erkekler açısından olimpiyat yolunda sporcularımızın iyi hazırlandığını gördük. Kadın Milliler'de ise bu seviyelerde ilk kez mücadele eden yaşları 14 ila 16 olan genç isimlerin umut vaat etmesi en önemlisiydi.

Hatice Yücel