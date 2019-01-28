Artistik Cimnastik Yıldız Milli Takım Kampı tamamlandı

Kamp ile ilgili bilgi veren Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, “Son derece güzel şartlarda, başarılı bir kamp dönemini tamamladık. Burada hem genç sporcularımızın gösterdiği gelişimleri takip ederek mutlu olduk, hem de Trabzon’un bu branş için ne kadar ideal ve hazır bir şehir olduğunu gördük” diye konuştu.

Başkan Çelen: Oldukça faydalı bir kamp oldu

15 sporcu ve 9 antrenörün katıldığı bir haftalık kampın son derece verimli geçtiğini ifade eden Başkan Çelen, “Bu hazırlık kampında yeni yıldız adaylarımızın durumunu görmek istedik. Çok yetenekli isimler var. Trabzon gibi bir spor şehrinde, güzel bir ortamda, muhteşem tesislerde oldukça faydalı bir kampı tamamladık. Türkiye’de cimnastik her geçen gün yaygınlaşıp büyüyor ve Trabzon da bu konuda hızla yol alan şehirlerin başında geliyor” dedi.

Cimnastiğin bütün sporların temeli olan branşlardan biri olduğunu ifade eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, ”Cimnastikle bir sporcunun kuvveti, sıçraması ve dengesinin yanı sıra öz güveni de gelişiyor. Bu bilinçle biz de bu branşa büyük öncelik veriyoruz” diye konuştu. Öztürk, Yomra Cimnastik Salonunu tamamen bu branşa ayırdığı ve içindeki düzenlemelerin devam ettiğini hatırlatarak, “Orada artık dev şampiyonalar düzenlenecek” ifadelerini kullandı.