Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda ilk eleme yarışları tamamlandı
Mersin’in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda, ilk alet eleme müsabakaları sona erdi. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’ndaki açılış seremonisinin ardından erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk alet eleme yarışları başladı.
Mersin’in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda, ilk alet eleme müsabakaları sona erdi. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’ndaki açılış seremonisinin ardından erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk alet eleme yarışları başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınan organizasyonda, 24 ülkeden 82 sporcu ter döktü. Tecrübe kazanmaları için yarışlara dahil edilen bazı ülkelerin sporcuları müsabakalarda sıralama dışı yarıştı.
Sporcular, yer, paralel bar, kulplu beygir, asimetrik paralel ve atlama masasında finale kalmak için performans sergiledi.
4 milli sporcu adını finale yazdırdı
Ay-yıldızlı sporculardan İlayda Şahin, asimetrik paralel aletindeki 12.000 puanlık performansıyla finalde yarışmaya hak kazandı. Milli cimnastikçilerden Hasan Bulut da kulplu beygir aletinde aldığı 13.800 puanla adını finale yazdırdı.
Atlama masasında ter döken milli sporcu Cemre Kendirci 12.950 puanla final hakkı elde ederken, paralel bar aletinde yarışan Kerem Şener de 14.050 puanlık performansıyla finalde yarışmaya hak kazandı. Organizasyonun ikinci alet eleme yarışları yarın saat 15.00’te başlayacak.
AA