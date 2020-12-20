Avrupa Şampiyonası'nda takım şampiyonları belli oldu. Büyükler kategorisinde elemeleri 4. bitirip finale çıkan Kadın Milli Takımımız dün kürsü için mücadele etti. Tecrübeli isim Göksu Üçtaş Şanlı'nın (30) dışında ilk kez büyükler seviyesinde mücadele eden ve yaşları 16 olan Cemre Kendirci, Bilge Tarhan, Ece Yağmur Yavuz, Dilara Yurtdaş'ın da yer aldığı Ay-Yıldızlılar takım finalinde 143.795 puan toplayarak Ukrayna, Romanya, Macaristan'ın ardından Avrupa 4.'sü oldu.

Büyük tecrübe oldu

Federasyon Başkanı Suat Çelen'in Kadın Milliler için, "Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda sadece bugünü değil geleceği de kazanacağımız bir kadro ile beraberiz" dediği Kadın Milliler'in takım halindeki ilk finalinde, Avrupa 4. olması bir yana, kadroda yaşları 16 olan 4 ismin bu seviyede tecrübe edinmesi çok daha kıymetli oldu. Ortaya koyulan performans ve alınan puanlar gelecek için umut verdi. Önceki gün de, Beyza Özen, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Kardelen Paryaz ve Derin Tanrıyaşükür’den oluşan Genç Milliler de takım halinde 141.994 puanla Avrupa 4.'sü olmuştu.