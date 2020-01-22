Artistik buz pateninde Avrupa heyecanı

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası heyecanı bugün Avusturya’nın Graz şehrinde başlayacak. Türkiye 3 kategoride mücadele edecek. Kadınlarda Sinem Kuyucu, erkeklerde Burak Demirboğa mücadele edecek. Buz dansı kategorisinde ise daha önce ülkemiz adına uluslararası arenada ilk kez mücadele eden Alisa Agafonova-Alper Uçar çiftinin ardından Türkiye’yi bu defa Nicole Lauren Kelly-Berk Akalın çifti temsil edecek.

Bu arada Alisa ve Alper ikilisi en son 2018 Kış Olimpiyatı’na katılmış ve aynı yıl sporu bırakmıştı. Yarışların ilk gününde erkekler kısa program TSİ 13.30’da başlayacak ve Burak Demirboğa piste çıkacak. Yarışlar TRTSpor 2’den naklen yayınlanacak.