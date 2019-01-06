Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli’de yapıldı.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa’daki 16 kulüpten 123 sporcu katıldı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyelerince verildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu şampiyonaya çok önem verdiklerini, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek sporcuların yetiştiğini söyledi.

Yetenekli sporculara sahip olduklarını vurgulayan Aksoy, "Altyapıdan inanılmaz başarılı sporcularda geliyor. Belki ilk olimpiyatlarda değil ama sonraki olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek başarılı sporcular çıkacak. Erkek ve kadınlarda sayısı oldukça fazla başarılı sporcumuz var. Onları federasyon olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Derya Aksoy, Samsun, Tekirdağ ve Bursa’da buz pistlerinin açıldığını, buralara antrenörler gönderip, kulüplerin çoğalması için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.