Dün de buz dansında Yuliia Zhata-Berk Akalın çifti ritim dansı için piste çıktı. Final için 32 sporcu arasında ilk 20 arasına girmek için mücadele eden buz dansı çiftimiz 52.21 puan alarak 27. sırada yer aldı. Bu sonuçla Dünya Şampiyonası'nda sporcumuz kalmadı. Olimpiyat kotası veren Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde ilk 24'e buz dansında ise ilk 19'a kalmak gerekiyordu.