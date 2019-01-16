Geçen sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Mehmet Ekici, bu sezonun ikinci yarısında göstereceği üstün performansla hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Daha önce Trabzonspor’da birlikte çalıştığı Ersun Yanal’ın takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olması beklenen yıldız futbolcu, kötü geçen 2018’i bir kenara bırakıp, yeni yılda çok başarılı olmanın hayalini kuruyor.

Antalya kampının da en hırslı ve istekli oyuncularından biri olarak gösterilen, AZ Alkmaar’la oynanan hazırlık maçında ceza sahasının hemen dışından harika bir gol atan 28 yaşındaki futbolcu, kendisine 3 önemli hedef koydu.

Hayali şampiyonluk

Tecrübeli orta saha oyuncusu, öncelikle Sarı- Lacivertliler’le birlikte ikinci yarıda çok iyi bir sezon geçirip, takımı ligde bulunduğu küme düşme hattından çıkarıp, üst sıralara sokmayı amaçlıyor. Ekici, başarılı performansının etkisiyle teknik direktör Mircea Lucescu’nun gözüne girip, yeniden A Milli Takım’a seçilmek istiyor. Yıldız oyuncu elbette gelecek sezon ise Fenerbahçe forması altında Süper Lig’de şampiyon olmanın hayallerini kuruyor.

Yusuf Dursun