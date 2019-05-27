Artık gözler UEFA’da...

Gözler UEFA’nın FFP konusunda vereceği kararlara çevrildi. Trabzonspor’a men cezası gelmesi halinde, Sarı- Lacivertliler, Avrupa Ligi bileti alacak. Ancak men tehlikesi Kanarya için de var.

Volkan Demirel 8 hafta sonra

Sözleşmesi sona erecek olan ve geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel, 8 maç sonra kaleye geçti. Tecrübeli file bekçisi, belki de Fenerbahçe’deki son karşılaşması olan Antalya mücadelesinde kritik kurtarışlara imza attı.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe, sezonun kapanışını Kadıköy’de yaptı. Ancak en günde bile tribünleri boş bırakmayan taraftarlar, veda maçına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Mücadeleye gelen Sarı-Lacivertliler ise takımlarına büyük destek verdi.