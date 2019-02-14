‘Artık 11 saat çalışıyorum’

Türk okçluğu, tarihi bir yılı geride bırakırken, yükselen yıldızlarımızdan özellikle de Yasemin Ecem Anagöz klasik yayda önemli başarılara imza attı.

Bireysel anlamda Dünya Kupası Finali’nde gümüş, Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuz, olimpiyatlarda mutlaka kürsüye çıkmak istediğini belirtti.

Mete Gazoz ile birlikte Dünyada ‘Yılın Kadın Sporcusu’ unvanını da alan 20 yaşındaki okçumuz şunları söyledi: 2018 kariyerimin en iyi yılı değil, daha iyilerinin de geleceğine inanıyorum. Bu sadece bir basamaktı. Dünya şampiyonu olabilmek için geçen sene günde 9 saat antrenman yaparken, bu yıl 11 saat antrenman yapıyorum. Dünya şampiyonu olduktan sonra olimpiyat şampiyonluğu için daha çok çalışacağım. Takım olarak da birbirimize çok güveniyoruz ve daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz.”