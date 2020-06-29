Barcelona'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur resmen Juventus'a transfer oldu. 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Arthur, 72 milyon Euro bedel ve artı 10 milyon Euro bonuslar karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu

Sezon sonuna kadar Barcelona foırması giymeye devam edecek Arthur gelecek sezondan itibaren Juventus forması giyecek. Arthur bu sezon 28 resmi maça çıkarken 4 gol atıp 4 asist yapmıştı. Barcelona oyuncuyu Gremio takımından 2018 senesinde 31 milyon Euro bedelle transfer etmişti







