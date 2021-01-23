Arsenal'da Mesut Özil ve Sokratis ile yollar ayrılırken iki oyuncunun yankıları sürüyor.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, iki oyuncuyla yaşanan problemleri hata olarak nitelendirdi. Arteta açıklamasında, ''Emin olabilirsiniz, ne oyuncu ne de kulüp açısından aynı durumu tekrar yaşamayı kimse istemez. Fakat Mesut Özil ve Sokratis ile yaşadığımız durumların her kulüpte artarak yaşandığını görebilirsiniz.'' diye konuştu.

''Yolunda gitmeyen işleri ertelememelisiniz''

Arteta, kulüp içinde yolunda gitmeyen işlerin ertelenmemesi gerektiğini savunarak, ''Olası benzer durumların önüne geçmek için kesinlikle açık sözlü olmalısınız. Eğer böyle bir şey yaşanırsa da sadece karar almalı ve yolunda gitmeyen işleri ertelememelisiniz. Bazen anlaşma yaparken 3 yıl sonra neler olacağını görmek imkansız. Yaşanan durumları yazın başlarında çözmeye çalıştık ve problem çıkmasından kaçınmaya çalıştık ancak bu bazen mümkün olmuyor." dedi.

Mesut Özil, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Arsenal'dan ayrıldı ve Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Sokratis de geçtiğimiz günlerde Londra ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Ntv Spor