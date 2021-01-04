Arteta: El frenini indirdik

Sezona İngiltere Premier Lig'nde çok kötü başlayan Arsenal, çıkışını sürdürmeye devam etti. Son olarak WBA'yı deplasmanda 4-0'la geçen teknik direktör Mikel Arteta'nın öğrencileri, üst üste üç maçını da kazanmış oldu. Arteta, "Bundan sonra oyuncularımızın el frenini indirdiğini görebilirsiniz. Daha iyi olacağız" dedi. WBA'de ise Slaven Bilic'in yerine gelen Sam Allardyce, 4.maçında 3. yenilgisini aldı.