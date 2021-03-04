Arteta, derbi öncesi Tottenham ile ilgili verilen karara tepkili

İspanyol menajer, 14 Mart'ta Tottenham ile oynanacak Londra derbisinde herhangi bir bahanelerinin olmayacağını söyledi ancak bir yandan da bazı konularda tepkisini ortaya koydu.

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb ile 18 Mart'ta karşı karşıya gelecek. Bu maçın ilk ayağı Hırvatistan'da oynanması gerekirken UEFA tarafından Londra'ya alındı.

Maç için Yunanistan'a gidecekler

Mikel Arteta bu duruma tepki gösterdi. Nitekim Arsenal, derbiden 3 gün önce Olympiakos ile oynamak için Yunanistan'a gidecek. Tottenham ise Dinamo Zagreb ile hem evinde oynayacak, hem de derbiden 4 gün sonra bu maça çıkacak.