Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, Fransız golcü Alexandre Lacazette'ı bırakmıyor.

Arteta, oyuncusunun takımdaki geleceğiyle ilgili, "Bizimle bir sözleşmesi var. Geçen hafta gerçekten iyi iş çıkardı. Ondan tam olarak ne yapmasını istiyoruz ve sözleşmesiyle ilgili tartışmalar yakında olacak ve ne olacağını göreceğiz. Sözleşmeli oyuncuların bizimle devam etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

30 maçta 13 gole katkı yaptı

Avrupa devleri Monaco ve Roma ile adı anılan Lacazette, Arsenal ile bu sezon çıktığı toplam 30 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.