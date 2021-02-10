Artem Kravets, bir forvet oyuncusudur. Ukrayna kökenli olan Kravets, şu andaki Türk takımlarından Konyaspor ile forma giymektedir. Fakat bu takım futbolcunun forma giydiği ilk Türk takımı değildir. Kravets, daha önce Kayserispor takımında forma giymiştir. Artem Kravets 1 metre 89 santim boyundadır. Kendisinin tam adı Artem Anatoliyoviç Kravets şeklindedir. Kravets, sahada sağ ayağı ile top oynamaktadır. Ayrıca futbolcunun sponsorluğunu Nike üstlenmiştir. Kravets maçlarında Nike sponsorluğu işe giydirilmektedir.

Artem Kravets aynı zamanda Ukrayna milli takımında da forma giyme şansına erişmiştir. Burada ilk kez 2011 yılında forma giymekle beraber hala bir milli takım futbolcusudur. Bununla beraber U-17, U – 18, U- 19 ve U – 21 takımlarında da forma giymiştir.

Artem Kravets nereli?

Konyaspor’lu oyuncu Artem Kravets aslen Ukrayna’lıdır. Kravets doğduğu sıralarda Ukrayna Sovyetler Birliği içerisinde yer almaktaydı. Burada Dniprodzerjinsk şehrinde dünyaya gelmiş bulunmaktadır. İlk alt yapı takımına da bu şehirde katılmıştır. Profesyonel kariyerine ise Kiev şehrinde başlamıştır.

Artem Kravets kaç yaşındadır?

Ukrayna’lı futbolcu Kravets 32 yaşına gelmiş bulunmaktadır. Yetenekli futbolcunun doğum tarihi ise 3 Haziran 1989 şeklindedir. Artem Kravets Türk Süper Lig’inde Kayserispor ve Konyaspor ile mücadele etmiştir. Bu takımlardan ilk olarak Kayserispor’a 2018 yılında transfer olmuştu. Daha sonra 2020 yılında Konyaspor’a gelerek Türkiye’deki kariyerine devam etmiştir. Hala bu takımda oynamaktadır.

Kravets Türkiye’ye ilk olarak Kayserispor’a transfer olarak geldi. Bu takıma ise Dynamo Kyiv takımından transfer edilmişti.

Kravets 2021 yılında da şu an forma giydiği takım olan Konyaspor ile sahalara çıkmaya devam edecek. Artem Kravets ve Konyaspor arasında 30 Haziran 2022 tarihine kadar sözleşme bulunuyor. Konyaspor ve Kravets 23 Eylül 2020 yılında anlaşma yapmıştı.Artem Kravets’in Maaşı Ne Kadardır?

Artem Kravets’in Kariyeri

32 yaşındaki Ukrayna’lı oyuncu Kravets, kariyerinde birçok takımla beraber forma giydi. Bu takımlar arasında kiralık olarak gittiği takımlar da bulunuyor. Dynamo Kyiv’de oynadığı süre boyunca üç defa farklı takımlara kiralık gönderildi. Bununla beraber Artem Kravets, Ukrayna milli takım oyuncuları arasında da yer alıyor. Kendisi 2011 yılından beri Ukrayna milli takımında forma giyen bir futbolcudur.

Artem Kravets’in forma giydiği takımların listesi ve oynadığı yılların bilgisi:

Kravets’in Alt Yapı Günleri Hakkında

Nadya- Vahonmaş Dniprodzerjinsk (2001- 2002 sezonunda): Bu takım ile bir sezon boyunca alt yapı forması giydi ve kendini geliştirdi.

Inter Dniprodzerjinsk (2003): Burada bir sene boyunca kaldı.

YFS Dynamo Kyiv (2004 ve 2006 yılları arasında): Burada da iki sene kaldı ve yeteneğini gösterdi. Daha sonra aynı takımın profesyonel takımına alındı.

Kravets’in Profesyonel Olarak Futbol Oynadığı Takımların Listesi

Dynamo Kyiv (2006 ve 2017 yılları arasında): Burada 11 sene boyunca forma giydi. Bu takımda olduğu süre zarfında 90 adet maça çıktı. Toplamda 33 gol atmayı başardı.

Kayserispor (2018 – 2020): Transfer edildiği ikinci takım (kiralıklar harici) Kayserispor oldu. Burada iki sene boyunca başarıyla formasını giydi. 55 adet maça çıktı ve toplam 16 gol attı. Daha sonra yeniden transfer sürecine girdi.

Konyaspor (2020 – halen): Kraverts hala bu takımda forma giymektedir. Bu takımla beraber 23 Eylül 2020 tarihinden beri oynamaktadır.

Kiralık olarak forma giydiği takımların listesi:

Arsenal Kyiv (2013): Bu takımla bir sene kiralık olarak sahaya çıktı. 10 maçta forma giydi. 33 adet gol atmayı başardı. VfB Stuttgart (2016): Burada da bir sene kiralık forma giydi. 15 adet maçta 1 gol kaydetti. Granada (2016-2017 sezonu): Bir sezon boyunca Granada takımında kiralık olarak oynadı. Granada’da geçirdiği süre boyunca 26 maçta 5 gol attı.

Artem Kravets’in Milli Takım Deneyimleri Nasıldı?

Kravets Ukrayna milli takımı ile 21 adet maça çıktı. 8 gol atmayı başardı. İlk defa 2011 yılında Ukrayna milli formasını giymişti.