Artem Kravets: İyileşmek için tanrıya dua ediyorum

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da Artem Kravets hızla iyileşmeye başladı. Ligin ilk haftalarında oynaması imkansız olan Ukraynalı futbolcu, takımdan ayrı çalışıyor.

Artem Kravets, "Şanssız bir sakatlık. Biran önce iyileşmek ve formamı giymek istiyorum. Futbol oynamayı seviyorum. Futbolu özledim. İyileşmek için tanrıya dua ediyorum" dedi.

Golcü futbolcu, Avusturya kampı öncesinde Kayseri'de oynanan çift kale maçta kaleci Eray ile girdiği pozisyonda sakatlanmış ve sonrasında ameliyat olmuştu.