UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Zenit Saint Petersburg'un yıldız yıldız golcüsü Artem Dzyuba, maç sonrasında flaş açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki futbolcu, ülkesinde yayın yapan Match TV kanalına mücadeleyi değerlendirirken "İlk defa böylesi bir taraftarın karşısında oynadık. Böyle bir baskı yok ama son dönemlerde aldıkları kötü sonuçlardan ötürü acı çektikleri açıktı." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda Fenerbahçe'nin atak oynadığını kabul eden Dzyuba, bununla birlikte ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini söylerken "Onlar, buldukları pozisyonda golü attılar, bizse atamadık. Ancak bize karşı tamamen üstün değildiler." yorumunu yaptı.

1-0'lık yenilginin kötü bir sonuç olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, kendi evlerinde oynayacakları rövanş karşılaşmasında durumun çok farklı olacağını savundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler