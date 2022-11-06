Artem Dzyuba hakkındaki gerçeğe ulaşıldı!

Süper Lig 'in flaş takımlarından Adana Demirspor, sezon başında Zenit'le olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Artem Dzyuba'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak tecrübeli yıldız ligin ilk 3 haftasında düzenli olarak forma giyerken, son 7 maçın 2'sinde kadroda yer almazken, 4'ünde kadroda olup oynatılmadı. Sadece 9. haftada oynanan Gaziantep FK maçında karşılaşmanın sonlarına doğru forma giymiş ve 6 dakikada mücadele etmişti.

Özellikle son 2 maçta kadroda yer almaması ve herhangi bir sakatlığının da bulunmaması üzerine Dzyuba'nın son durumu merak konusu olmuştu.

Artem Dzyuba'nın Zenit Formasıyla Attığı En İyi Goller

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Adana ekibinde Mario Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından forvet transferi konusunda önemli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Akdeniz ekibi, Dzyuba'yla anlaşmış ve takıma kazandırmıştı. Artem Dzyuba Adana Demirspor'da yıllık 1,5 milyon euro kazanıyor.





SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Adana Demirspor'un, TFF'ye Dzyuba hakkında flaş bir açıklama yaptı. Adana ekibi federasyona yaptığı bildirimde Rus golcü Artem Dzyuba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiği gerçeğini ortaya çıkardı.

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Dzyuba'nın Adana Demirspor'la yollarının ayrılmasının sebebi olarak Montella'nın oyun anlayışının Dzyuba'ya uymaması ve parasal sorunların olduğu yönünde iddialar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

İTALYA'NIN YOLUNU TUTABİLİR!

Rus futbolcunun Adana Demirspor'dan sonra gidebileceği kulüp olarak İtalya Serie B ekibi Venezia gösterildi. Sport-Express'te yer alan haberde 34 yaşındaki golcünün Venezia'ya gitme durumunun olduğu ifade edildi. Henüz Rusya'dan herhangi bir teklifin olmadığı ama Venedik'e gideceği yönünde bilgilerin geldiği yazıldı. Ayrıca Venezia kulübünün yöneticisi Alexander Menta da ilgilerinin olduğunu ve takımın koşullarına uyması durumunda bu transferin gerçekleşebileceğini doğruladı.



