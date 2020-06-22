Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, özellikle bonservissiz isimlere yönelmişken bu doğrultuda gündemde yer alan isimlerden Dino Arslanagic'ten iyi haber geldi. Arslanagic, Belçika ekibi Antwerp ile olan kontratının sonuna geldi ve takımdan ayrılma kararı aldı.

Het Laatste Nieuws takımdan ayrılma kararı alan Arslanagic'in zaten uzun süredir Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğunu aktardı.





27 yaşındaki stoper, 2017'de transfer olduğu Antwerp ile bu sezon 26 maça çıkmıştı. Toplamda ise takımda geçirdiği 3 sezonda 77 maça çıkarken başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

Kış transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen savunma oyuncusunun, yeni sezon adına Sarı-Lacivertliler ile sözleşme imzalaması bekleniyor.