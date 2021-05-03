Arsene Wenger'den Zidane'a büyük övgü
Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, vatandaşı Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçme ihtimaline ilişkin açıklamada bulunurken Real Madrid'in başarılı hocası hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.
Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger'in vatandaşı Zinedine Zidane'a olan inancı tam. Fransız teknik adam Arsene Wenger, EFE'ye yaptığı açıklamalarda Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçebileceğini belirtirken bugüne kadar yaptıklarından kaynaklı da övgü dolu ifadeler kullandı.
Zidane'ın harika işler başardığını belirten Wenger, "Fransa Milli Takımı'nın başında Zinedine Zidane'ı görür müyüz? Evet, bunu yapmak istediğini daha önce söyledi. O nedenle onu milli takımda düşünmek zor değil. Umarım başarılarını devam ettirir çünkü futbol için yaptıkları harika" ifadelerini kullandı.