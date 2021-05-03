Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger'in vatandaşı Zinedine Zidane'a olan inancı tam. Fransız teknik adam Arsene Wenger, EFE'ye yaptığı açıklamalarda Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçebileceğini belirtirken bugüne kadar yaptıklarından kaynaklı da övgü dolu ifadeler kullandı.

Zidane'ın harika işler başardığını belirten Wenger, "Fransa Milli Takımı'nın başında Zinedine Zidane'ı görür müyüz? Evet, bunu yapmak istediğini daha önce söyledi. O nedenle onu milli takımda düşünmek zor değil. Umarım başarılarını devam ettirir çünkü futbol için yaptıkları harika" ifadelerini kullandı.