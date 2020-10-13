Arsenal'in eski teknik patronu Arsene Wenger, milli maçlara ilişkin flaş bir öneride bulundu. Alman basınından Bild'e konuşan Wenger, her yaz bir Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası düzenlenmesi gerektiğine inanıyor. İşte Wenger'in açıklamalarından öne çıkan konu başlıkları:

'Uluslar Ligi kaldırılmalı'

"Uluslar Ligi'ni kaldırıp herkesin daha net anlayabildiği çözümler bulmalıyız. Sokaktaki insanlara Uluslar Ligi'nin ne olduğunu sorduğunuzda bunu tam anlamıyla açıklayacak pek fazla kişi bulamazsınız"

'Her iki yılda bir Dünya Kupası'

"Mümkün olduğunca az etkinliğe ihtiyacımız var. Her iki yılda bir Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası modeli muhtemelen modern dünyaya çok daha uygun olacaktır"

'Beklentiyi zaman değil rekabet kalitesi belirler'

"Beklentiyi, turnuvaya yönelik geçen zaman değil aksine rekabetin kalitesi belirler. Sonuçta insanlar her yıl Şampiyonlar Ligi'ni de izliyor. Şahsen ben bunun ileriye dönük önemli bir adım olacağını düşünüyorum"

Wenger, geçtiğimiz hafta ise oyun kurallarında bazı değişimlere gerek olduğunu dile getirmişti. Ofsaytın hücum yapan takıma avantaj sağlayacak hale gelmesini yani bir oyuncunun herhangi bir bölgesi savunma oyuncusunun bulunduğu çizgiye denk geliyorsa bunun ofsayt olmaması gerektiğini aktarmış serbest atışlarda da illa birine pas vermeden kullanan oyuncunun direkt başlayabileceğini ifade etmişti.