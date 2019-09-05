Fransız efsane teknik direktör Arsene Wenger, Türk futbolundaki gelişmeler ve takımlarımızın son durumlarıyla ilgili açıklamalarıyla beIN SPORTS HABER ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Çarpıcı ifadeler ve gündem yaratacak açıklamalarla “Arsene Wenger Özel Röportajı”, 6 Eylül Cuma günü saat 20:30’da Türkiye’nin şifresiz spor kanalı beIN SPORTS HABER’de olacak.

22 yıl boyunca Premier Lig’in dev takımlarından Arsenal’in teknik direktörlüğünü yapan ve sayısız başarılara imza atan Arsene Wenger, beIN SPORTS HABER ekranlarında, Fatih Terim hakkındaki düşüncelerinden, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki şansına, Beşiktaş’ın Elneny transferinden, Fenerbahçe’nin Adil Rami ve Trabzonspor’un Daniel Sturridge transferlerine kadar birçok konudaki fikirlerini izleyicilerle paylaşacak.

Arsenal tarihine adını altın harflerle yazdıran, İngiltere Premier Lig’e ve dünya futboluna sayısız yıldız hediye eden Wenger, bu dönemde takımın müzesine tam 17 kupa kazandırmayı başarmıştı. Özellikle genç oyuncu keşfetmekte ve zirveye oynayacak kadrolar kurmakta duayen kabul edilen Wenger, 2018 yılında kulüp kariyerini noktalamıştı.