Arsene Wenger: Dünya futbolu 20 milyar dolar zararda

FIFA Gelişimi Direktörü efsane futbol adamı Arsene Wenger, beIN SPORTS’un konuğu oldu. Fransız futbol adamı beIN SPORTS’a çok özel açıklamalarda bulundu. Fransız futbol adamı KOVİD-19’un yeşil sahaya etkilerinden, yerel liglerin yayın hakları ücretine, güncel futbol takviminden futbolun 20 milyar dolar zararda olduğuna kadar birçok konuya değindi.

İşte Fransız teknik adamın açıklamaları:

“Yerel liglerin yayın hakları düşecek”

Yerel liglerin yayın hakları zirvede, onlar küçülecektir. Uluslararası turnuvaların yayın haklarından ise tam olarak emin değilim. Büyümeyecekler ve hala gelişime ihtiyaç duyuyorlar ancak an itibarıyla karşılaşmakta olduğunuz ve gelecekte de karşınıza çıkacak olan temel sorun, gelir paylaşımı konusunda artan gerilim. Büyük kulüpler, “Medyanın ilgisi bizim sayemizde, o yüzden de bugüne kadar olduğu gibi küçük kulüplerle rekabet etmek yerine, pastadan daha büyük pay alan taraf olmak istiyoruz.” diyecektir ve bu durum da turnuvada gerginlik yaratacaktır. Zaten bu nedenle Avrupa Süper Ligi’ni oluşturma ve Şampiyonlar Ligi’nin formülünü değiştirme konuları masada.

“Kulüpler devletlerin koruması altında”

Öyle olduğunu düşünüyorum. Yarın bir gün Real Madrid ya da Barcelona’nın battığını öngörebiliyor musunuz? Barcelona için söz konusu bile olamaz, çünkü Katalunya’yı temsil ediyor. Katalunya’da dünyaya gelen her oyuncu Barcelona forması giymeyi hayal eder. Ancak haklısınız, kulüplerin bu tarz bir açığının bulunması kabul edilemez. İmtiyaz dolu bir dünyada yaşıyor olmamız nedeniyle gelecekte insanların bize karşı isyan edecekleri düşüncesindeyim. Sahip olduğum para haricinde herhangi bir harcama yapmadığım için eleştirilmiştim, çünkü başarı insanlar için çok önemlidir ve kulüpleri iflas ettirmenizi önemsemezler, sadece büyük oyuncuların transfer edilmesini isterler.

“Dünya futbolu 20 milyar dolar zararda”

Pekala, dünya genelindeki iş hacminin yılda 45 milyarı bulduğunu söyleyebilirim. Bunun 20 milyarını kaybettik. Yani 20 milyar kadar içerideyiz, ve bu giden 20 milyar sadece ertelenmiş ödemeler ya da maaş indirimleri şeklinde geri dönebilir. Bana göre bu durum futbolu sandığınızdan daha fazla sorgulanır bir hale getiriyor, çünkü gelecekte maaş artışlarının günümüze kıyasla daha fazla olması ve bundan böyle sözleşmelere belirsizlikler içeren maddeler koymanız gerekeceğine inanıyorum, bu da demek oluyor ki sağlık, performans ve diğer nedenlerden ötürü oyuncu maaşları konusunda şimdiye kadar önerdiğimiz garanti ücretleri önermemiz mümkün olmayacak ve bu durum da futbolu derinden sorgulatacak.

“Güncel futbol takvimi 100 yıl öncesinden kalma"

Hayır, müzakerelere daha yeni başladık, ancak Mart ayında başlanılması için dünya genelinde görüş birliğine varacağımıza inanıyorum. Bu benim hayalim, an itibarıyla pek çok destekçim yok ama Japonya’da görev yapmış olmanın avantajına sahip olduğumu düşünüyorum. Orada Mart’tan Kasım’a kadar oynadık ve harika geçti, 2018/19 sezonu şampiyonluğu gibi bir tabire bile gerek kalmıyor, çünkü şampiyonluk aynı sene içerisinde, yani 2018’de, 2019’da veya 2020’de kazanılmış oluyor. Bu durum olayı daha da basitleştiriyor. Ayrıca bu yaz tatili olgusunun da, insanların profesyonel olmadığı dönemlere dayandığını da unutmayalım, 100 yılı aşkın bir süre öncesinden söz ediyoruz. Günümüzde oyuncular sezon boyunca tatile gitmiyor, dolayısıyla dünya takvimini de bu durumla uyumlu bir hale getirmek için birilerinin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum ve uyumlu bir maç takviminin yardımıyla dünya futbolunun çok daha iyi bir şekilde organize edilebileceğini düşünüyorum. İkinci sorun ise, dünya futboluna baktığınızda Avrupa ve diğer kıtalar arasındaki ciddi uçurum. Daha fazla sayıda milli takımın Dünya Kupası’na katılması, küçük ülkelerdeki futbolun gelişimine katkı sağlayacaktır, çünkü milli takımların bu seviyede oynama konusunda imkanları daha fazla. Belki Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın da liglerin düzenlenmesi ve kaynak oluşturulması bakımından yardımı dokunabilir, ancak buradan elde edilecek gelirin de büyük kulüplerin kasasından ziyade küçük ülkelerdeki yapı ve gelişim için kanalize edilmesi önemli.