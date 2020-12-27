İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Mesut Özil'in yeniden Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmesi ihtimali güçlenmiş durumda. Telegraph'ın özel haberine göre ise takım içinde konuya ilişkin fikir ayrılıkları yaşanıyor.

Mikel Arteta, Mesut Özil'e 25 kişilik Premier Lig kadrosunda yer vermese de takım içinde yıldız oyuncuların, kıdemli isimlerin Mesut Özil'in geri dönmesi yönünde görüş sahibi oldukları aktarılıyor. Takımın yıldız oyuncuları, kötü giden sezonda durumu tersine çevirmek adına Mesut Özil'e ihtiyaç olduğunu belirtirlerken Mikel Arteta da geçtiğimiz günlerde, "Karar vermek için zamanımız var" açıklaması ile bu ihtimale açık kapı bırakmıştı.



