Geçtiğimiz yıl transferin son günlerinde Chelsea'den Arsenal'e transfer olan 33 yaşındaki David Luiz, Arsenal ile bir yıl uzatma opsiyonlu senelik sözleşme imzalamıştı.

Arsenal henüz uzatma opsiyonunu kullanacağına dair herhangi bir girşimde bulunmuş değil.

Luiz, Portekiz basınına yaptığı açıklamada; Benfica Başkanı Luis Felipe Vieira ile görüştüğünü ve başkan ile taraftarlar isterse takıma döneceğini söyledi.

David Luiz, 2007-2011 yılları arasında forma giydiği Portekiz ekibinde 82 maçta çıktı. (beIN Sports)



