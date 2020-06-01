İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ı kaybetme ihtimaline karşılık alternatifini Napoli'den Arkadiusz Milik olarak belirledi.

Daily Mail, Arsenal'in yaz aylarında ilk transfer hedefinin Arkadiusz Milik olduğunu belirtti.

Tottenham'ın da ilgilendiği oyuncu için Juventus'un da devrede olmasıyla Arsenal'i zorlu bir yarışın beklediği belirtiliyor.

Bu sezon 20 maçta 12 gol atan yıldız oyuncu için Napoli'nin 45 milyon Pound düzeyinde bir teklif beklediği aktarılıyor.



