Avrupa Süper Ligi tartışmalarıyla birlikte Arsenal taraftarları kulübün sahibi Stan Kroenke'ye karşı protestolara başlarken Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'in açıklamaları gündeme oturmuştu. Ek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kroenke'nin Arsenal'ı satma ihtimali doğrultusunda kulübü satın alabileceğini belirtti.

4.7 milyar dolarlık servete sahip olan Daniel Ek'in Arsenal tutkusu taraftarları heyecanlandırırken yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Telegraph'ın haberine göre Daniel Ek kulübü satın alma konusunda efsane isimlerle birlikte çalışacak. Buna göre Ek, Arsenal'ı satın alırsa kulübün simge isimlerinden Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira'nın da Londra ekibine dönmesi söz konusu.

Thierry Henry son olarak Montreal Impact'i, Patrick Vieira ise Nice'i çalıştırmıştı. İki teknik adam da şu anda boşta. Dennis Bergkamp ise Almere City U21 takımının yardımcı antrenörlüğünü yapıyor. (Ntvspor)





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