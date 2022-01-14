Arsenal'den Tottenham maçına erteleme talebi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 16 Ocak tarihinde oynanması planlanan Tottenham maçının, takım içerisindeki Covid-19 vakaları, sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan futbolcular nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.
Arsenal, Premier Lig'in 22. haftasında 16 Ocak günü Tottenham ile oynayacakları Londra derbisinin ileri bir tarihe alınmasını talep etti.
Kulüpten yapılan açıklamada takım içerisinde yer alan Covid-19 vakaları, sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan futbolcular nedeniyle mücadelenin ileri bir tarihe alınması için Premier Lig'e başvuruda bulunulduğu duyuruldu.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, ligde 35 puanla 5. sırada yer alıyor.