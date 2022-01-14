Arsenal, Premier Lig'in 22. haftasında 16 Ocak günü Tottenham ile oynayacakları Londra derbisinin ileri bir tarihe alınmasını talep etti.

Kulüpten yapılan açıklamada takım içerisinde yer alan Covid-19 vakaları, sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan futbolcular nedeniyle mücadelenin ileri bir tarihe alınması için Premier Lig'e başvuruda bulunulduğu duyuruldu.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, ligde 35 puanla 5. sırada yer alıyor.







