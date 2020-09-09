İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, savunmada gitmeye hazırlandığı değişim kapsamında Yunan oyuncu Sokratis'in takımdan ayrılmasına izin vermeye hazır. Gazetta dello Sport'un haberine göre Arsenal, Sokratis Papastathopoulos'un İtalyan ekibi Napoli'ye transferine izin vermeye hazırlanıyor.
Arsenal'in oyuncunun gidişine ücretsiz izin vereceği ve sonrasında tecrübeli savunma oyuncusunun Napoli ile 2 yıllık sözleşme imzlayacağı aktarıldı.
Geçen sezon sergilediği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Sokratis'in, yeni sezonda William Saliba ve Gabriel Magalhaes'in arkasında kalması bekleniyordu.