Arsenal, Premier Lig'in 12.haftasında evinde Burnley takımına 1-0 kaybetti ve tam 61 yıl sonra iç sahada üst üste 4 yenilgi aldı. Aubameyang'ın kendi kalesine attığı golle kaybeden ve maçı Xhaka'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamlayan Arsenal'de işler kötü gidiyor. Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk kez üst üste 3 maç kaybettiği haftada bir başka benzer sonucu yine 3 iç saha maçıyla B. Dortmund ve 4 iç saha maçıyla Arsenal almış oldu

Arsenal bu sonuçla 13 puanda kaldı ve 15.sırada yer aldı

Arsenal'in iç sahada üst üste kaybettiği 4 maç

Arsenal 0-1 Leicester City

Arsenal 0-3 Aston Villa

Arsenal 1-2 Wolverhampton

Arsenal 0-1 Burnley