İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isterken Daily Mail'in iddiasına göre gündeme gelen son isim Amiens forması giyen Serhou Guirassy oldu.

Sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Köln'den Amiens'a transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, iptal olan Ligue 1 sezonunda 23 maçta 9 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Fransız golcünün menajeri yaptığı açıklamada, "Amiens'daki başarılı performansı sonrası İngiltere'den ve Avrupa'dan birçok takım Serhou'ya ilgi gösterdi. Mevcut durumda corona virüs salgınının etkisiyle eskisi gibi yüksek transfer ücretleri ödenmeyebilir ve bu doğrultuda Serhou için de bu yaz aylarında bir anlaşma sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Serhou Guirassy için Arsenal dışında West Ham ve Bournemouth'un da devrede oldukları belirtiliyor.