İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City'ye 2-1 mağlup olan Arsenal, Premier Lig'de bir ilke imza attı.

The Sun'da yer alan habere göre karşılaşmanın 59. dakikasında Gabriel'in kırmızı kart ile oyun dışında kalması ile Arsenal, Premier Lig tarihinde toplamda 100 kez kırmızı kart gören ilk takım oldu.

Premier Lig'de en çok kırmızı kart gören takımlar sıralamasının ilk sırasında Arsenal yer alırken, 2. sırada 99 kırmızı kart ile Everton bulunuyor. 90 kırmızı kart ile Newcastle United ise 3. sırada geliyor.

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