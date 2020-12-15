Premier Lig'de zor günler geçiren Arsenal'da Mesut Özil bilmecesi sürüyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu Arsenal'da gözden çıkarıldı. Sezon başında takımın Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in Londra ekibinden ayrılması beklenirken kulüpten açıklama geldi.

Arsenal'da teknik heyet sorumlusu görevini yürüten Edu, Mesut Özil hakkında verdiği demeçte, ''Onunla konuştum. Mikel Arteta menajeriyle konuştu. Ben de bazı olasılıklar hakkında menajeriyle görüştüm. Kavga etmek için değil, sadece birbirimize yardımcı olabilecek bazı şeyleri denemek için.'' ifadelerini kullandı.

Haftalık 350 bin sterlin ile Arsenal'ın en fazla kazanan futbolcusu konumundaki Mesut Özil, bu sezon hiçbir maçta forma giymedi. 32 yaşındaki futbolcu Arsenal ile sekizinci sezonunu geçiriyor.

Kaynak: Ntv Spor