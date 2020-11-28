İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ocak transfer dönemi için hedefini belirlemiş durumda. Defensa Central'e göre Arsenal, Real Madrid'den ayrılma kararı alan Isco'yu kadrosuna katmak istiyor.

Isco, bu sezon Real Madrid ile LaLiga'da sadece 3 maça ilk 11'de başlayınca takımdan ayrılma kararı aldığı belirtilmişti. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı'ndaki yerini almak isteyen yıldız oyuncu, ocak ayında takımdan ayrılıp forma giyebileceği bir ekibe gitmek istiyor.

Arsenal'in Isco için ocak ayında bir kiralama teklifi yapmayı planladığı aktarılmakta. İngiliz ekibi, sezon sonunda satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.